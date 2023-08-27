Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Belçika'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu’nda Belçika’yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İtalya, Almanya, Belçika ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya-Polonya maçının galibiyle karşılaşacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanan mücadeleyi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç da izledi.

Salon: Paleis 12

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (Ayça, Hande, Derya, Elif)

Belçika: Van Gestel, Janssens, Martin, Stragier, Van Avermaet, Van de Vyver, Rampelberg (L) (Van Sas, Krenicky, Lemmens, Demeyer)

Setler: 25-22, 16-25, 25-15, 32-30

Süre: 50 dakika (25, 25, 24, 41)