Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçında İtalya'yı müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı final maçında İtalya’yı müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Filenin Sultanları, finalde pazar günü saat 20.30’da Sırbistan-Hollanda karşılaşmasının galibi ile şampiyonluk için karşılaşacak.
Salon: Palais 12
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Michail Koutsoulas (Yunanistan)
Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Elif, Aslı, İlkin)
İtalya: Syyla, Lubian, Orro, Pietrini, Danesi, Antropova, Fersino (L) (Degradi, Bosio, Egonu, Squarcini, Parrocchiale)
Setler: 18-25, 25-23, 15-25, 25-22, 15-6
Süre: 125 dakika