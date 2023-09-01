Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçında İtalya'yı müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı final maçında İtalya’yı müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Filenin Sultanları, finalde pazar günü saat 20.30’da Sırbistan-Hollanda karşılaşmasının galibi ile şampiyonluk için karşılaşacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Salon: Palais 12

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Elif, Aslı, İlkin)

İtalya: Syyla, Lubian, Orro, Pietrini, Danesi, Antropova, Fersino (L) (Degradi, Bosio, Egonu, Squarcini, Parrocchiale)

Setler: 18-25, 25-23, 15-25, 25-22, 15-6

Süre: 125 dakika