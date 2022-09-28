Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup etti.

FIVB Dünya Şampiyonası’nda mücdele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Grupta üçüncü maçında ikinci galibiyetine imza atan millilerde Ebrar Karakurt 29 sayıyla en skorer isim olurken; Zehra 11, Hande 10, Eda 10, Saliha 8, Elif 3, Cansu 2 ve Meryem 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında yarın TSİ 18.30’da Hırvatistan ile karşılaşacak.

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Andrea Puecher (İtalya)

Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Elif, Meryem, Meliha, İlkin)

Dominik Cumhuriyeti.: Marte, B.Martinez, Gonzalez, G.Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Castillo (L) (De La Cruz, Inmaculada, D.Martinez, Caro, Jazmin, Paredes)

Setler: 21-25, 25-21, 25-18, 16-25, 15-13

Süre: 142 dakika