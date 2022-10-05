Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi
Editör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu’ndaki üçüncü maçında cuma günü TSİ 18.30’da ABD ile karşılaşacak.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Noemi Karina Rene (Arjantin)

Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha, İlkin)

Kanada: Gray, Cross, Van Ryk, Howe, Maglio, King, Palermo (L) (Savard, Livingston)

Setler: 25-22, 26-24, 28-26

Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi