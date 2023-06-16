Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin yedinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı.

Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0 mağlup etti
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin yedinci maçında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin yedinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada’yı 3-0 yenerek beşinci galibiyetine imza attı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki son maçında 18 Haziran Pazar günü saat 12.00’de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Hae-Yoeun Sung (Güney Kore)

Türkiye: İlkin, Eda, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Simge (L) (Cansu, Hande, Saliha, Ayça (L), Yasemin)

Kanada: Gray, Maglio, Van Ryk, Howe, White, King, Palermo (L) (Murmann (L), Ogoms, Mitrovic, Livingston)

Setler: 25-15, 25-22, 25-20

Süre: 1 saat 8 dakika