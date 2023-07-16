Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonluğu için parkeye çıkacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nde şampiyonluk için sahaya çıkacak. Filenin Sultanları, ABD’nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Çin ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 01.30’da başlayacak. Milli takım, 2018 yılının ardından ikinci kez finalde mücadele edecek.
Öte yandan Ay-yıldızlılar, dünya sıralamasında 358.49 puanla ikinci sıraya yer alıyor.