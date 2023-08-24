Filenin Sultanları namağlup son 16'da

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki beşinci maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve namağlup son 16'ya kaldı.

Filenin Sultanları namağlup son 16'da
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki beşinci maçında Almanya’yı 3-0 mağlup ederek 5’te 5 yaptı ve namağlup son 16’ya kaldı.

Türkiye, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki beşinci maçında Almanya’yı 25-15, 25-20 ve 28-26’lık setlerle 3-0 mağlup etti ve grubu namağlup tamamladı. Ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi ise Belçika oldu. İki takım arasındaki mücadele 28 Ağustos Pazartesi günü Brüksel’de oynanacak.

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