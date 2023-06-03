Filenin Sultanları'ndan 3'te 3
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. maçında son şampiyon İtalya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. maçında son şampiyon İtalya’yı 3-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı.
Salon: Antalya
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Maamer El Keboub (Cezayir)
Türkiye: Derya, Zehra, Vargas, İlkin, Kübra, Cansu, Simge (L) (Elif, Gizem, Ebrar)
İtalya: Bosio, Omoruyi, Mazzaro, Nwakalor, Degradi, L.Nwakalor, Parrocchiale (L) (Battistoni, D’odorico, Squarcini, Maual)
Setler: 25-19, 26-24, 25-19
Süre: 83 dakika