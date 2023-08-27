Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Finali'nde Polonya ile eşleşti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Finali’nde Polonya ile eşleşti.
2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika’yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. Türkiye ile Polonya, 30 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18.00’de karşılaşacak.