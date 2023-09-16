Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup ederek, turnuvaya galibiyetle başladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Porto Riko’yu 3-0 mağlup ederek, turnuvaya galibiyetle başladı.
2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’ne galibiyetle başladı. B Grubu’nda mücadele eden dünya 1 numarası Filenin Sultanları, ilk maçında Porto Riko’yu 3-0 mağlup etti.
Salon: Yoyogi National
Hakemler: StefanoCesare(İtalya), Sung Hae-Yoeun (Güney Kore)
Türkiye: İlkin, Eda, Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Simge (L) (Ayça)
Porto Riko: W.Rivera, E.Rivera, Rojas, Abercrombie, Victoria, Ortiz, Venegas (L) (Fuentes, Cabrera, Hernandez, P.Rivera)
Setler: 25-19, 25-16, 25-14
Süre: 1 saat 8 dakika