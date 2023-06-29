Filenin Sultanları Tayland'a set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 3. haftadaki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları Tayland'a set vermedi
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Silivri Kariyer

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde 3. haftadaki ikinci maçında Tayland’ı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki 11’inci maçında yarın TSİ 16.30’da Brezilya ile karşılaşacak.

Salon: Hua Mak

Hakemler: Collados Fabrice (FRA), Choi Jae-Hyo (KOR)

Tayland: Pornpun, Chatchu-on, Thatdao, Thanacha, Ahcharaporn, Hattaya, Piyanut (L), Supattra (L) (Sutadta, Soraya)

Türkiye: Derya, Zehra, Ebrar, İlkin, Elif, Eda, Ayça (L) (Cansu, Hande, Aslı)

Setler: 15-25, 15-25, 20-25

Süre: 1 saat 4 dakika