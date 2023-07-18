Filenin Sultanları, Türkiye'ye kupayla döndü

2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1’lik skorla yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’ye döndü. Dünya sıralamasında zirveye çıkan Filenin Sultanları’nı, İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda sporsever çiçeklerle karşıladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’nin Teksas Eyaleti’ndeki Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1’lik skorla yenerek şampiyon oldu. Dünya sıralamasında da 1 numaraya yükselene Filenin Sultanları, turnuvanın ardından Türkiye’ye döndü. ABD’den havalanan tarifeli uçakla İstanbul’a iniş yapan millileri, çok sayıda basın mensubu ve sporsever karşıladı.

“Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya hedefliyoruz”

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Burada herkesin emeği, katkısı var. Kulüplerimizin büyük bir pay sahipliği var. İsmini sayamadığım katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemize ilk defa böyle bir şampiyonluk getirdik. Bu gururla yaşamak güzel bir şey. Daha yolun başındayız. İki önemli turnuvamız daha var. Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya hedefliyoruz. Bu turnuvada şampiyon olmakla kalmadık tarihte ilk defa Sultanlar ,dünya sıralamasında birinci sıraya geldi. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Milli Takım Başantrenörü Danielle Santarelli de “Şampiyon olduğumuz için çok çok mutluyum. Bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Bunun tadını çıkaracağız, dünyada bir numarayız” ifadelerini kullandı.

“Tüm ülkeyi bir araya getirdiğimiz için çok büyük onur duyuyorum”

Çok mutlu olduklarını ifade eden A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem ise, “2018’den sonra çok üzgündük. O hisleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bugün karşınızdayız. Bizi şampiyonluğa inandıran bir koçla, bizi yalnız bırakmayan federasyonumuzla, şampiyon kupamızla karşınızdayız. Çok mutlu ve gururluyum bu takımın bir parçası olduğum için. Takımımla gurur duyuyorum. Bu başarı Türkiye voleybol tarihine kazındı. Bu bizim başarı hikayemizin bir başlangıç noktası. Bu zaferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tarihi başarıda benim de adımın olması gerçekten mutluluk verici. Artık olimpiyatlarda da Avrupa Şampiyonası’nda da hedef zirve. İnşallah başaracağız. Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Tribünlerdeki coşku muhteşemdi. Bizi izleyen insanların duaları ve enerjileri gerçekten bize geçti. Bu büyük zaferle beraber tüm ülkeyi bir araya getirdiğimiz için çok büyük onur duyuyorum. Birlikte başardık. Bayrağımızı her zaman gururla dalgalandıran voleybolla kalın. Teşekkür ediyorum” konuştu.