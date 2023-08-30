Filenin Sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Avrupa Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, yarı finalde 1 Eylül Cuma günü İtalya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları yarı finalde
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final maçında Polonya’yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Avrupa Şampiyonası’nda yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, yarı finalde 1 Eylül Cuma günü İtalya ile karşılaşacak.

Salon: Palais 12

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Gizem (L) (Ayça, Elif)

Polonya: Juryzck, Wolosz, Rozanski, Korneluk, Stysiak, Lukasik, Stenzel (L) (Galkowsa, Szczglowska, Wenerska)

Setler: 25-23, 25-22, 25-18

Süre: 84 dakika (30,30,24)