Filistin Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Melhem: 'Bugün Gazze yeni bir Çanakkale'

Çanakkale Savaşları’na 2 bin 500 kilometre uzaktaki Gazze ve Kudüs’ten gelerek, Mehmetçik ile vatan savunması yaparken şehit düşen Gazze ve Kudüslü askerlerin mezarları başında dua eden Filistin Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Mohammed Hammam Melhem, "Bugün Gazze, yeni bir Çanakkale. Aynı şekilde burada İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar o zaman saldırdığı gibi bugün de aynı ordu, aynı düşman Gazze için birleşmişler ve Gazze’yi yerle bir ediyorlar. Gazze’yi tamamen tarumar ettiler. Biz orada Gazze’nin onurunu, namusunu, izzetini koruyan mücahitlerin gayretlerine ve çabalarına destek olmak ve ikinci Çanakkale’yi de hatırlatmak üzere buradayız" dedi.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda 108 yıl önce 2 bin 500 kilometre uzaktaki Gazze ve Kudüs’ten gelen Filistinli askerler Mehmetçik ile sırt sırta vatan savunması yaptı. Şehit düşen Mehmetçikler ile Filistinli askerler bir asrı aşkın süredir Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda koyun koyuna yatıyor.

Bir dizi programa katılmak için Çanakkale’ye gelen Uluslararası Filistinli Alimler heyeti üyeleri Irak Alimler Üyesi Hüseyin El-Düleymi, Yemen Alimler Üyesi Dr. Mücip el-Attab, Filistin Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Mohammed Hammam Melhem, Libya Alimler Üyesi Dr. Halifa El-Jray, Filistin İçin Ümmet Alimler Platformu Genel Sekreteri Dr. Muhammed Vali’den oluşan heyet, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şahindere Şehitliği’ni ziyaret etti. Heyete Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimetullah Akın ve Eceabat Müftüsü Sinan Çetin eşlik etti.

Şahindere Şehitliği’ne gelen heyet ilk olarak Prof. Dr. Nimetullah Akın’dan şehitlik hakkında bilgi aldı. Daha sonra Gazzeli şehitlerin bulunduğu mezarlığın önünde Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Irak Alimler Üyesi Hüseyin El-Düleymi tarafından şehitler, gaziler ve Filistin’de hayatını kaybedenler için dua edildi.

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimetullah Akın, “Son zamanlarda İsrail, Gazze’de özellikle Filistinliler üzerine bir katliam, vahşet icra ediyor. Ümmetin alimleri olarak bu vahşete dur diyebilmek, bununla ilgili bir şuur, algı oluşturmak üzere burada bulunuyoruz. Türkiye ve dünyada farklı bölgelerden alimlerimizle, Yemen’den, Libya’dan, Filistin’den, Suriye’den gelen alimlerimizle burada 100 yıl önce yine vatan savunmasında canlarını feda etmiş; Gazzeli, Şamlı, Suriyeli şehitlerimizin huzurunda fatiha okuyarak, Gazze için dualarımızı gönderiyoruz. İnşallah rabbim oradaki katliama, vahşete bir ‘dur’ der. Bizleri de inşallah o vahşeti durdurmaya yardımcı kılar” diye konuştu.

Filistin Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Mohammed Hammam Melhem ise, “Biz burada 100 yıl önce yine ümmete yapılan bir saldırı karşısında ümmetin her coğrafyasından Filistin’den, Şam’dan ve dünyanın diğer her bölgesinden gelen mücahitlerin ümmeti koruduğu bir mekandayız. Bugün Gazze yeni bir Çanakkale. Aynı şekilde burada İngilizler, Fransızlar, Amerikanlar o zaman saldırdığı gibi bugün de aynı ordu, aynı düşman Gazze için birleşmişler ve Gazze’yi yerle bir ediyorlar. Gazze’yi tamamen tarumar ettiler. Biz orada Gazze’nin onurunu, namusunu, izzetini koruyan mücahitlerin gayretlerine ve çabalarına destek olmak ve ikinci Çanakkale’yi de hatırlatmak üzere buradayız. Osmanlı uzun bir süre İslam ümmetine liderlik, halifelik etti. O çerçevede İslam ümmeti bir arada kaldı. Bugün de Çanakkale’de, Osmanlı’nın üzerine gelen düşman kuvvetlerinin yenildiği bu yerde, Osmanlı’nın ve ümmetin korumasına dikkat çekmek için buradayız. Aynı şey bugün Gazze’de, düşman birleşti. İnşallah yine ümmet birleşerek bu zulmün ve zorluğun altından kalkacaktır” diye konuştu.