Filistin bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gazze'ye destek vermek amacıyla Filistin bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği etkinlikte Filistin bayrağı, video yansıtma tekniği ile Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Filistin bayrağını gören yerli ve yabancı turistler, ilgiyle izledi. Turistler, Galata Kulesi önünde bol bol fotoğraf çekildi.

