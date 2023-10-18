Filistin'de hayatını kaybeden vatandanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bilecik’te, Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki camilerde öğle namazı sonrası Filistin’de hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Bilecik il ve ilçelerdeki bütün camilerde öğle namazı öncesi salalar verilerek hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve gıyabi cenaze namazları kılındı.

Şerifpaşa Camii’nde gıyabi cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Ali Erhun, namaz öncesi cemaate hitap ederek yapılan katliamı lanetledi. Müftü Ali Erhun “Kur’an-ı Kerimde İsrailoğullarından uzunca bahsedilir. Kur’anda onlardan bahsedilme hikmeti, Ümmeti Muhammedin bu azgın kavme karşı uyanık olmalarını sağlamak içindir. Dün maalesef insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek bir katliam daha yaptılar. Mazlum, garip, yaralı ve bitkin insanların üzerine bomba yağdırdılar ve çaresiz, savunmasız insanları orada katlettiler. Onlar şehit oldular ama bu olay bizleri derinden yaraladı.

Namazdan sonra camimiz içerisinde Filistinli kardeşlerimiz ve bütün vatan, din, ve mukaddesat uğuruna fedai can eden bütün şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılacağız ve dua edeceğiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Rabbim şehit olanlara rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılara acil şifalar ihsan etsin. Ümmetimizin başı sağ olsun” dedi.