Filistin'de hayatını kaybedenler için Çanakkale'de gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Çanakkale'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin'de hayatını kaybedenler için Çanakkale'de gıyabi cenaze namazı kılındı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Çanakkale’de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail’in Gazze’de yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için Çanakkale’de camilerde öğle namazı öncesi sela okundu. Gazze’deki Ehli Arap Hastanesi’ne İsrail’in düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Filistinliler için öğle namazının akabinde gıyabi cenaze namazı kılındı.