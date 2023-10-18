Filistin'de hayatını kaybedenler için Çanakkale'de gıyabi cenaze namazı kılındı
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Çanakkale'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Çanakkale’de gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail’in Gazze’de yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için Çanakkale’de camilerde öğle namazı öncesi sela okundu. Gazze’deki Ehli Arap Hastanesi’ne İsrail’in düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Filistinliler için öğle namazının akabinde gıyabi cenaze namazı kılındı.