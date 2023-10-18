Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail’in Gazze’de bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yaptığı saldırının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Erbaş açıklamasında Filistin’de saldırılardan hayatını kaybedenler için Türkiye’deki tüm camilerde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazının kılınacağını söyledi.

İsrail’in akşam saatlerinde Gazze’de bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yapılan saldırı Türkiye’de yankı uyandırdı.

. Saldırı sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır” ifadelerine yer verdi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa Ulucami’de vatandaşlar öğle namazının ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz sonrası İsrail’in saldırıları kınanırken, Filistinlilere dualar edildi.