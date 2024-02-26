Filistin'e destek için yürüdüler

Bozüyük Sivil Toplum Hareketi Platformu üyeleri, Filistin halkına destek vermek için yürüyüş düzenledi.

Mehteran eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklama yapan Bozüyük Sivil Toplum Hareketi Platformu Koordinatörü Hakan Oğuz,; “Filistin ve Gazze’deki bombardımanların acil sonlandırılması için yaşanan insani krizin çözümü için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine , Birleşmiş Milletlere, Uluslararası Adalet Divanına ve tüm vicdanlı dünya halklarına bir kez daha Bozüyük’ten seslenmek istiyoruz. Açlık ve ölüm tehdidi altında yaşayan milyonlarca Filistinli için acil bir şekilde refah sınır kapılarının açılması gerekmektedir. İnsani yardımların ulaştırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması için gerekli adımların derhal atılması çağrısında bulunuyoruz. Dünya artık bu katillere dur demeli ve Filistin’deki bu insani krize son vermelidir. İsrail’in işlediği suçlara karşı sessiz kalmak, suç ortağı olmaktır. Uluslar arası toplumun, vicdanı olan herkesin barış ve adalet için acilen harekete geçmesi gerekmektedir” dedi.

Dualar edilmesinin ardından kalabalık dağıldı.