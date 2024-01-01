Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Filistin’e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir’e, "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir’e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atmıştı. Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalışmıştı. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga son bulurken Aydemir, polis tarafından kontrol amacıyla Taksim İlkyardım Hastanesi’ne, daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Saldırgan E. A. ise gözaltına alınarak Kasımpaşa karakoluna götürülmüştü. Vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.