Filistin halkı için bir araya geldiler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen toplantıda Filistin’de yaşanan gelişmeleri konu aldı.

Bilecik İl Özel idare toplantı salonunda Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleşen ‘Filistin’de Yaşanan Gelişmeler’ konulu toplantıya, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş üyeleri katılım gösterdi. Vali Aygöl, Filistin’de yaşanan üzücü olayları ele aldı. Yaşanan felaketin ne kadar büyük olduğunu ve insanlık tarihinde bir leke olarak kalacağını belirten Vali Aygöl, "Filistin’de yaşanan olaylar için son derece üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Elimizden gelen desteği göstermek hepimizin sorumluluğudur. Yaşanan bu katliama sessiz kalmamak için ve durdurmak için bizler elimizden geleni yapmaya hazırız. Bugün burada masum insanların katledilmesini ele alıyoruz. Bu suç bitmeli, bu zulüm durmalıdır’’ ifadelerini kullandı.