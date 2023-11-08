Filistin için düzenlenen hayır çarşısına yoğun ilgi

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin yararına hayır çarşısı düzenledi.

Filistin için düzenlenen hayır çarşısına yoğun ilgi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin yararına hayır çarşısı düzenledi.

Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen hayır çarşısına İl Müftüsü Ali Erhun, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Nazlı Aygöl ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Müftü Erhun, Filistin’de hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti. AK Parti İl Başkanı Yıldırım, hayır çarşısında sergilerde görevli olan vatandaşla görüşerek sohbet etti. Yapılan hayır çarşısında emeği geçenlere teşekkür edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman