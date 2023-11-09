Filistin için hayır çarşısı

Ankara’nın Kahramankazan İlçe Müftülüğü öncülüğünde, Kahramankazan Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları iş birliğiyle Filistin’e destek olmak için hayır çarşısı açıldı.

Filistin’e destek olmak için açılan hayır çarşısı İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Müftüsü Mahmut Ay ve hayırsever vatandaşların katılımıyla dualarla açıldı. Hayır çarşısında kadınların bir araya gelerek yaptığı ev yemekleri, el sanatları, tekstil ürünlerinin yanı sıra fotoğraf sergisi de düzenlendi. Yoğun ilgiyle karşılanan hayır çarşısında satılan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin geliri, Filistinlilere gönderilecek. Hayır çarşısı, ilçe halkının Filistin halkına destek olmak için gösterdiği hassasiyeti gözler önüne serdi.

Nerede bir mazlumun yardıma ihtiyacı olsa, halkımızın yardım eli oraya uzanmaktadır vurgusu yapan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ”Filistin’de yaşanan katliam ve soykırıma karşı Gazze halkının yanında duran Kahramankazanımızda kurulan hayır çarşısını ziyaret ettik. Halkımızın el emeği ürünlerinin sergilenerek buradan gelen gelirlerin Filistin’de ihtiyacı olan kardeşlerimize ulaştırıldığı hayır panayırına, emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.