Filistin’in Salfeet kentinden bir heyet Balıkesir’in Havran ilçesinde kardeş şehir ziyaretleri dahilinde incelemelerde bulundu. Çanakkale Kahramanı Koca Seyit’in mezarını ziyaret eden Filistin Salfeet Belediye Başkanı Zubaydi “Gazze’de Seyit Onbaşı gibi cesur insanlar var”dedi.

Kardeş şehir ziyaretleri dahilinde Filistin’in Salfeet Şehri heyeti Balıkesir’in Havran ilçesinde incelemelerde bulundu. Heyetin başkanlık makamında Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve başkan yardımcıları karşıladı. Filistin Salfeet Belediye Başkanı Zubaydi, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’a Mescidi Aksa’nın bir maketini ve Filistin atkısı hediye etti. Başkan Ersoy da konuklara ilçeye özgü çeşitli hediyeler verdi.

Filistin Salfeet Belediye Başkanı Zubaydi başkanlığında 4 kişilik heyet ilçede kurulan zeytinyağı sabun üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. 2 yıl önce başlayan kardeş şehir ilişkileri kapsamında Salfeet Belediyesince Türkiye’den satın alınan zeytinyağı sabunu üretim fabrikası Filistin’e götürülerek kuruldu. Fabrikada görev alacak teknik personelin Havran’da bir hafta kalacağı ve zeytinyağı sabunu üretimini öğreneceği belirtildi. Heyet daha sonra bölgede AR-GE faaliyetleri yapan bir firmaya ziyarette bulundu. AR-GE Firması Sahibi Faruk Durukan yapılan etken madde ve sabun AR-GE çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi. Öte yandan şehrin tarihi konakları ziyaret edildi.

Heyet daha sonra Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın kabrini ziyaret etti. Filistin Salfeet Belediye Başkanı Abdulkarim Zubaydi “Havran Belediye Başkanı Emin bey bizleri çok güzel ağırladı. O da Filistin’e her zaman destek veriyor. Allah razı olsun. Önümüzdeki günlerde başkanı Filistin’e ziyarete bekliyoruz.”dedi.

Çanakkale Kahramanı Seyit Onabaşı’nın mezarını ziyaret eden Filistin Salfeet Belediye Başkanı Abdulkarim Zubaydi, Gazze’de de Seyit Onbaşı gibi kahramanların savaştığını ifade ederek “Biz burada Seyit Onbaşı’nın kahramanlıklarını ve tarihini öğrendik. Bu kahramanı Filistin’de anlatacağız. Gazze’de Seyit Onbaşı gibi cesur insanlar var. Savaşıyorlar orada kahramanca” dedi.

Başkan Zubaydi; “Havran halkına ve Belediye Başkanı Emin Ersoy’a bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz”

Ziyaret ile ilgili gazeteciler açıklama yapan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy Filistin heyetini ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek “Tabii bu geçen süre içerisinde 2 yıldan bugüne birbirimize ziyaretlerimiz devam etmekte hem ticari faaliyetler anlamında yapmış olduğumuz ziyaretler hem kültürel anlamda yapmış olduğumuz ziyaretlerle iş birliğimizi daha çok pekiştirmekte. Ben yine bugün Filistin başkanı o başta olmak üzere ekibini ilçemizde ağırlamaktan çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Tabii ilk geldiklerinde 2 yıl önce biz Havran’daki esnaflarımızdan ticari faaliyette bulunan tüccarlarımızla, başkanımızı ve heyetini bir araya getirdik. Daha sonra Filistin Selfaat’e ziyarette bulunduk”dedi.

Filistin Salfeet ilçesi ile Havran ilçesi’nde ortak çalışma ile iki adet zeytinyağı sabun fabrikası kurulduğunu ifade eden Başkan Ersoy “Biraz önce zeytinyağı sabunu fabrikasını gezdik. Havran İnönü mahallemizde belediyemiz tarafından yapmış olduğumuz; bununla birlikte Filistin Salfeet şehrine de aynı zeytinyağı sabunu üretim tesisi kurulması yönünde ülkemizde iş birliği gerçekleştirdik ve şu anda zeytinyağı sabun fabrikası Salfeet şehrimize de kuruldu”dedi

Gazze’de yaşanan insanlık dışı dramı ve katliamları lanetleyen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Gazze’de ve Filistin’de yaşanan katliamı İsrail’in yapmış olduğu vahşeti kınayarak başladık. Kardeşlerimize, işlerimiz acıyor. Her gördüğümüzde her televizyona baktığımızda ve yaşananları gördükçe o masum çocukların, o kadınların, o insanların 10 binlerce insanın vahşice katledilmesinden dolayı çok hüzünlüyüz. Onlar şehittir, şehit kalacaklar inşallah. İnsanlara yapılan bu zulmü; İsrail tarafından yapılmış olan bu insafsızca ve insanlık dışı uygulamayı lanetliyoruz. Bir an önce bu zulmün sona ermesi için Rabbime dua ediyoruz” dedi.