Filistinli çocuklar için İstanbul'daki çocuklardan saygı duruşu

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için ülke genelinde tüm okullarda gerçekleştirilen bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim’de hastaneye yapılan bombalı saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak amacıyla ülke genelinde 3 gün boyunca milli yas ilan edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazı sonrasında ise Filistin halkına yönelik düzenlenen saldırılarda özellikle çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında bugün gerçekleştirilen bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstanbul’daki okullarda yapılan törenlerde ise Kartal’da bulunan Medine Tayfur Sökmen İlkokulu öğrencileri Filistin’de hayatını kaybeden çocuklar ve vatandaşlar için okunacak İstiklal Marşı öncesi saygı duruşunda bulundu.