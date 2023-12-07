Filistinli yönetmen Masri'ye Esenler'den onur ödülü

Bu yıl 4’üncü kez sinemaseverlerle buluşacak Esenler Film Festivali, ‘3000 Gece’ filmi ve ‘Şatilla’nın Çocukları’ belgeseli gibi çalışmalarıyla dünya sinemasına damgasını vuran Filistinli yönetmen Mai Masri’yi ağırlayacak. Masri’ye ayrıca onur ödülü verilecek.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 15-19 Aralık tarihlerinde umut temalı filmler seçkisiyle düzenlenecek 4.Esenler Film Festivali, Filistinli usta yönetmen Mai Masri’yi ağırlayacak. İsrail’in Filistin’de uyguladığı akıl almaz katliamlara dikkat çekmek amacıyla ‘Filistin Sineması’ paneli ve film seçkilerini meraklılarıyla buluşturacak festivalde Masri, işgale karşı beyaz perdede verdiği mücadeleyi sinemaseverlerle paylaşacak. ‘3000 Gece’ filmiyle umudunu hiç yitirmeyerek hapiste çocuğunu büyüten Filistinli bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyan Masri’ye festivalin açılış töreninde ‘Onur Ödülü’ verilecek.

Orta Doğu film endüstrisinin öncüsü

Çektiği film ve belgesellerle ait olduğu coğrafyada yaşanan insan hakları ihlallerini gözler önüne seren Masri, Orta Doğu film endüstrisinde öncü olarak anılıyor. 60’ın üzerinde uluslararası ödüle sahip olan Masri, gerçek yaşam mücadelelerini konu alan yapımlarıyla yakından tanınıyor. ‘Enkaz Altında’, ‘Kır Çiçekleri: Güney Lübnan Kadınları’, ‘Savaş Kuşağı’, ‘Ateşin Çocukları’, ‘Askıya Alınmış Düşler’, ‘Hanan Ashrawi: Zamanının Bir Kadını’, ‘Düşlerin ve Korkuların Sınırları’, ‘Beyrut Günlükleri’, ‘33 Gün’, ve ‘Beyrut: Fırtınanın Gözü’ adlı yapımlarıyla Masri, sinemaya birbirinden değerli film ve belgeseller armağan etti. Masri ayrıca ‘Sınırları Aşmak’ adlı bir de makale kaleme aldı.

Masri masterclass verecek

Usta yönetmen Mai Masri, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde yapılacak ‘3000 Gece’ filmi özel gösteriminin ardından soru - cevap etkinliğine katılacak. Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması’nda ise masterclass verecek. Filmiyle BFI Londra Film Festivali’ne katılan başarılı yönetmen, masterclassta da sinemaya dair deneyimlerini paylaşacak.