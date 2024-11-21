Filli Boya işçilerinden çatal kaşıklı eylem

Gebze'de kurulu Betek Boya (Filli Boya) firmasında işçiler yemekhanede çatal kaşıklı eylem yaptı.

Filli Boya işçilerinden çatal kaşıklı eylem
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Gebze’de kurulu Betek Boya (Filli Boya) firmasında işçiler yemekhanede çatal kaşıklı eylem yaptı.

Sendikanın yetki belgesi kazanmasına rağmen işverenin toplu iş sözleşmesinden kaçındığını ifade eden Filli Boya çalışanlarının eylemi aylardır devam ediyor. Yetkili sendika fabrikada çoğunluğu sağlamış ve yetki belgesini almıştı. Ancak işveren, yetki belgesine itiraz edince fabrikada eylem başlamıştı. 15 Ekim’de başlayan eylemler sürerken, işçiler son olarak yemekhanede çatal ve kaşıkları tabaklarına vurarak sesini duyurmaya çalıştı. Çok sayıda işçinin katıldığı eylem, sosyal medyada da ilgi gördü.

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