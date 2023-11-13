Film gibi hırsızlık: Cezaevi firarisi hırsız yakalandı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde cezaevinden kaçıp araba çalan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalandı.

Kapaklı ilçe merkezinde yaşayan E.K. isimli vatandaşın 21 AED 720 plakalı aracı çalınması sonucu polise müracaat etti. Olay ile ilgili çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 maskeli şahsın aracı anahtar kullanarak çaldığını belirledi.

Çerkezköy’de otoparkta bulundu

Şüpheli şahıslar araçla hareket ettikten bir müddet sonra Bulgar plakası olan M 2038 BC sayılı plakayı takarak Pınarça’dan çıkış yaptıkları tespit edildi. Detaylı kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri çalınan aracın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Makasçı Sokak’ta bulunan bir otoparkta olduğunu buldu.

İkamette arama gerçekleştirildi

Otoparktaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracı otoparka getiren şahsın bulunduğu adresi tespit ederek ikamette arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda H.T isimli şüpheli şahıs yakalandı ve 15 fişek bulunan şarjör, 38 adet 9 mm fişek, 6 adet boş kovan, şüpheli şahsın olayda kullandığı kar maskesi, 2 adet M 2038 BC yabancı plaka, 2 adet 21 AED 720 plaka ele geçirildi.

5 yıl hapis cezası olduğu anlaşıldı

İkamette yakalanan H.T isimli şahsın 1 hafta önce Çorlu cezaevinden firar ettiği ve yapılan UYAP sorgusunda Silivri İlamat ve İnfaz Bürosu Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5 yıl 56 ay 32 gün kesilmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Araçlara GPS takip cihazı takıldığını beyan etti

H.T. isimli şahıs, 8 yıldır arkadaşı olan A.E.’nin araç alışverişlerinde aracılık yaptığını, bu sırada araçlara ait anahtarları yedekleyerek, aracın ön ışıklandırmasının bulunduğu bölgelere GPS takip cihazı taktığını ve cep telefonundan araçları takip ederek bir süre sonra kopyaladığı anahtar ile çaldığını ve ayrıca ikamette bulunan fişek ve kovanların ikamet sahibi olan A.G. isimli şahsa ait olduğunu beyan etti.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile A.E’ in kalmak için kullandığı işyerinde yapılan aramada, 2 adet araç anahtarı, 1 adet araç ruhsatı, ahsın üzerinden de 2 adet araç ruhsatı ele geçirildi. A.E. isimli şahıs işlemleri akabinde gözaltına alındı.