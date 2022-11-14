Film gibi olay

Kocaeli’de bir kişiyi rehin alarak 500 bin TL fidye isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Rehin alınan kişi polis ekiplerince kurtarıldı, olaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 9 Kasım tarihinde bir kişinin alıkoyulduğunu ve 500 bin TL fidye istenildiği ihbarını aldı. Paranın hazır edilmediği takdirde şahsın öldürüleceğini haberini alan polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda bir kişi arabada, 3 kişi ise Gebze Ovacık Mahallesi’nde bulunan evde yakalandı. O evde şahıslar tarafından rehin alınan kişi de kurtarıldı. Konuyu derinlemesine araştıran polis ekipleri olaya ilişkin İstanbul’dan 2 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.