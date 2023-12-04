Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Nilüfer Oda Orkestrası Film Müzikleri Konseri büyük bir beğeniyle izlendi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da etkinliğe kızıyla birlikte katılarak, müzikseverlerle bir araya geldi. Konser sonunda Orkestra Şefi Deniz Tan ve üyelere çiçek takdim eden Başkan Subaşı, düzenlenen konser dolayısıyla teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi’nin vatandaşlar kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğini kaydeden Başkan Subaşı, "Öncelikle bizlere böyle güzel bir gece yaşatan Nilüfer Belediyesi Nilüfer Oda Orkestrasının her bir üyesine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve burada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer’e de çok teşekkür ediyorum. Konser için salonları dolduran kıymetli Bileciklilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün de ‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ ifadesinde olduğu gibi Bilecik Belediyesi olarak kültür ve sanat aktivitelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Konser, Başkan Subaşı, Nilüfer Belediye Başkanı Özer ve ekip üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.