Film sahnelerini aratmayan damat eğlencesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünden sonra yapılan damat eğlencesinde, damadın arkadaşlarının ilginç kıyafetlerle yaptığı koreografi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Film sahnelerini aratmayan damat eğlencesi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğünden sonra yapılan damat eğlencesinde, damadın arkadaşlarının ilginç kıyafetlerle yaptığı koreografi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kemal Karaman ile Kübra Özyücel çifti düzenlenen törenle dünya evine girdi. Cerrah Mahallesi’ndeki gelin indirmenin ardından damadın arkadaşları ilginç bir etkinliğe imza attı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yüzlerinde korkunç maskeler, ellerinde oraklarla damadı karşılayan gençlerin koreografisi film sahnelerini aratmadı.