Film senaryolarını aratmayacak olay: Kavgada kopan kulağını martı kaptı

Büyükada iskelesinde yaşanan olayda, Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek kavga ettiği Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı. Seyrek'in tükürdüğü kulak parçasını ise bir martı kaptı. Olaya ilişkin Adalar Adliyesinde görülen duruşma sonrası Eyüp Çelik ve avukatı Hilal Gültepe Öztürk basına açıklamada bulundu. Kulağı kopan Eyüp Çelik, 'Bazıları kulağımı görünce 'bırak öldürseydi sen neden karışıyorsun' diyor. Kulağım gitti ama bir kadını ölümden kurtardım. Hiç pişman değilim' dedi.

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  • 26.05.2022 13:51
  • Güncelleme: 26.05.2022 15:08
Film senaryolarını aratmayacak olay: Kavgada kopan kulağını martı kaptı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Olay, 29 Temmuz 2016 yılında Büyükada’da iskelede yaşandı. İddiaya göre yanındaki kadına şiddet uygulayan Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek’e, olaya tanık olan Eyüp Çelik engel olmaya çalıştı. Taraflar arasında yaşanan kavga sırasında Seyrek, Çelik’in kulağını ısırarak kopardı. Seyrek’in birkaç metre ileriye tükürdüğü kulağı ise bir martı kaptı. Çelik’in kulağının bir kısmının kopması ile kalıcı hasar ve görünüm bozukluğu oluştu.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmasıyla mahkeme süreci başladı. Davanın bugün Adalar Adliyesinde celsesi görüldü. Dava ileri bir tarihe ertelendi. Duruşmanın ardından Eyüp Çelik ile avukatı Hilal Gültepe Öztürk basına açıklamada bulundu.

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“Ben orada can çekişirken o diğer kulağıma yöneldi”

Eyüp Çelik, “2016’da bir şahıs kız arkadaşını dövüyordu. Kızın haykırışlarına dayanamadım. Gittim kızı elinden aldım. Sonra şahıs tekmeyi ayağıma attı. Ben de kendimi korumak ve karşılık vermek istedim. Sırt üstü kaldırıma yere yapıştım. Yanağımdan ısıracağı sırada kafamı çevirdim, kulağımı ısırdı. Bir parça kopardı. O kopan parçayı martı kaptı. Ben orada can çekişirken o diğer kulağıma yöneldi. Vatandaşlar koşa koşa geldi. Şahıs olay esnasında kayboldu. Polisler yakaladı ama serbest kaldı. Almanya’ya kaçtı” dedi.

“Kulağım gitti ama bir kadını ölümden kurtardım. Hiç pişman değilim”

Çelik, “Ameliyat oldum. 2 ameliyat geçirdim. Ama kulak eski şeklini almadı. Kulağıma hala su giriyor. Özel hastanede estetik ameliyatı olacaktım. İlk gittiğimde 100 bin lira fiyat çıkardılar. 100 bin deyince hiç arkama bakmadan çıktım oradan. Alıştım ama bu şekilde yaşamak zor. Ben bir kıza şiddeti önledim. Pişman olacak bir durum yok. Bazıları kulağımı görünce ‘bırak öldürseydi sen neden karışıyorsun’ diyor. Hatta sosyal medyadan mesaj atanlar da oluyor, direkt engelliyorum. Kulağım gitti ama bir kadını ölümden kurtardım. Hiç pişman değilim” dedi.

Eyüp Çelik’in avukatı ve Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Hilal Gültepe Öztürk, “Eyüp Çelik bir kadının hayatını kurtarmaya çalışırken kendisi mağdur olmuş durumda. Kadına şiddet uygulayan saldırgan tarafından kulağı ısırılarak koparılmak suretiyle artık engelli bir vatandaş durumunda. Tüm kadınlar adına Kadın Haklarını Koruma Derneği olarak Eyüp Çelik’in yanında olduğumuzu göstermek için bu davada Çelik’in avukatı olarak hazır bulunduk. Bundan sonraki hukuki süreçte de Eyüp Çelik’in yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm kadınlar adına bu duyarlılığı için, gösterdiği erdemlilik için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

SHA Editör
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