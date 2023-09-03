Final maçı için Kalamış'a üç dev ekran kurulacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçı, Kalamış Atatürk Parkı’nın farklı noktalarına kurulacak üç dev ekranda canlı yayınlanacak.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası Yarı Final maçında İtalya’yı 3-2 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün saat 21.00’de şampiyonluk için Sırbistan ile karşılaşacak. Filenin Sultanları’nın bu sene oynadığı bütün maçların canlı yayınlandığı Kalamış Atatürk Parkı, büyük final maçı gösterimlerine de ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 3 bin voleybol severin takip ettiği yarı final maçı için Kalamış Atatürk Parkı’nda bulunan amfi tiyatronun yanı sıra tenis kortlarına da dev ekran kuran Kadıköy Belediyesi yetkilileri, final maçı için parkta bulunan bin 200 metrekarelik plaj voleybol sahası uygun hale getirilerek ekran sayısını üçe çıkardıklarını belirttiler. Kalamış Atatürk Parkı’ndaki final gösterimini yaklaşık 10 bin voleybol severin takip etmesi bekleniyor.