Final Okulu Öğrencileri Futsal Turnuvasında Yarı Finalde!

Silivri genelinde düzenlenen "Yıldız Erkekler Futsal Turnuvası"nda, Silivri Final Okulu öğrencileri gösterdikleri üstün performansla yarı finale yükseldi. Spor ve eğitimde başarıyı bir arada hedefleyen kurumun öğrencileri, sahada sergiledikleri azimle göz doldurdu.

Okul yönetimi, “Bu önemli başarıda emeği geçen öğretmenimizi ve öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Hem akademik hem de sportif başarıda Final Okulu olarak öğrencilerimizin yanındayız” açıklamasını yaptı.

Silivri Final Okulu, yaşam başarısı ile sınav başarısını birleştiren yaklaşımıyla, öğrencilerini her alanda desteklemeye devam ediyor. ⚽????