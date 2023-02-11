Finans şirketi patronu ve çalışanları dolandırıcılıktan tutuklandı

Bartın’da dolandırıcılık operasyonunda aralarında finans şirketi sahibi olan Çaycumaspor Kulübü Başkanı E.E. ile birlikte şirket çalışanlarının da yer aldığı 6 kişi tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanarak, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak, banka ya da diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken kredinin açılmasını sağlamak gibi yöntemlerle nitelikli dolandırıcılık suçu faaliyeti işledikleri değerlendirilen finans şirketi çalışanları düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, Çaycumaspor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda finans şirketi sahibi E.E.’nin de aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kredi sözleşmesi, vatandaşların kredi bilgileri olan ajanda, 1 adet çek, çok sayıda senet, kredi kartları, çok sayıda sözleşme fesih belgesi, 7 adet araç sözleşmesi, 10 adet futbolcu lisansı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 70 adet mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan şirket sahibi E.E. ile birlikte B.Ü., E.A., E.G., C.A. ve O.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 şüpheli halkında adli kontrol kararı 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi verildi.