Finansal işlemleri tek uygulamada toplayan Paycell yenilendi

Dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için tamamen yenilendi. Yeni versiyonu ile eriştiği son teknolojisi ve ön yüzüyle daha ‘kolay’, ‘akıllı’, ‘kişisel’ ve ‘hızlı’ hizmet sunan uygulama, kullanıcılarına herhangi bir bankacılık sistemine dahil olmadan tek uygulama üzerinden tüm finansal işlemlerini yapma ayrıcalığı sunuyor.

Güvenli ödeme çözümleri ve uçtan uca finansal hizmetleriyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Paycell, geçtiğimiz dönemde logosu ile başlattığı değişim rüzgarını müşteri odaklı yeni ön yüzü ile devam ettirdi. Yenilenen dünyasında sunduğu finansal hizmetleri de geliştiren ve zenginleştiren uygulama, kullanıcılarına tüm finansal ihtiyaçlarını kolayca karşılamaları, avantajlı kullanımlardan yararlanmaları için eğlenceli, kolay kullanılır, yeni nesil bir uygulama sunuyor. Kullanıcılar, yenilenen platform ile herhangi bir bankacılık sistemine dahil olmadan tek bir uygulama üzerinden esnek, yenilikçi ve finansal hizmetlere geleceğin teknolojilerinde erişebilecek.

Kişiselleştirilen, kolay, akıllı ve hızlı arayüz

Yapılan açıklamaya göre, “Senin odağın neredeyse Paycell orada” anlayışını benimseyen uygulama, yeni sürümüyle kullanıcılara daha ‘kolay’, ‘akıllı’, ‘hızlı’ ve müşteri odaklı bir hizmet vaat ediyor. Böylece kullanıcılar hem ödemelerini hem yatırımlarını hem de 7/24 para transfer işlemlerini kolayca yaparken, tüm kartlarını dijital cüzdanla kontrol edebiliyor. Ayrıca uygulama sayesinde hayatın her alanına dokunan avantajlı kampanyalardan yararlanan kullanıcılar, yenilenen kart programıyla da kullanıcının alışkanlığına göre önerilen kişiye özel fırsatlardan faydalanıyor. Kullanıcılarının zamandan tasarruf etmelerine de önem veren uygulama, ‘TR Karekod’ ile tüm müşterilerine kart bakiyeleri ile hızlı ödeme imkânı sağlarken, Turkcell kullanıcılarına da harcamalarını faturalarına yansıtma imkanı sunuyor.

Kullanıcı geri bildirimi ile iyileştirme

Kullanıcı geri bildirimleriyle birlikte şekillenen yenilenme sürecinde tüm ürün ve servisler kullanım kolaylığına odaklanılarak tasarlandı. Bu değişimle birlikte kullanıcılara farklı finansal kurumlarla yapılan çeşitli iş birlikleri sayesinde platform üzerinden sunulan alışveriş limiti, ihtiyaç kredisi, hisse alım satımı, emtia gibi yatırım ürünleri, ‘TR Karekod’la ödeme özelliği gibi birçok ürün ve servis kullanıcı ihtiyaçlarına göre geliştirildi.

“Mottomuz: ‘Geleceğe Gel’; çünkü dünün araçlarıyla bugünü yönetemeyiz”

Yenilenen Paycell ile gelinen noktayı anlatan Paycell CEO’su Serhat Dolaz, şunları aktardı: “Dünya her geçen gün değişime daha açık hale geliyor. Dünün araçlarıyla bugünün koşullarını efektif bir şekilde yönetmek pek mümkün değil. Ödeme, finansman, yatırım, varlık yönetimi, blockchain ve sigorta gibi alanlarda kullanıcılarına alternatif çözümler sunan TechFin platformları hem kullanıcıların hem de bu alana yatırım yapmak isteyen şirketlerin ilgi odağı haline geliyor. Bunlarla birlikte ülkemizdeki ve global pazardaki oyuncu sayısı günden güne artıyor. Güvenilir, kullanım kolaylığı sunan, farklı ihtiyaçlara cevap veren ve değişime hızlı adapte olabilen uygulamaların da ekosistemde ayrışması daha kolay oluyor. Paycell olarak biz de hem hali hazırdaki 8 milyondan fazla müşterimizin hem de finansal hayatlarında kapsayıcı, kullanıcı deneyimini merkezine alan, kolay, akıllı, hızlı ve esnek bir uygulama görmek isteyen yeni kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için uygulamamızı tamamen yeniledik. Geleceğin finansal teknolojilerini bugünden kullanıcılarımızla buluşturma hedefiyle mottomuzu da “Geleceğe gel” olarak belirledik. Paycell kullanıcıları artık tek bir uygulama ile yarının finansal teknolojilerini bugünden deneyimleyebilecek.