Finansal Kurumlar Birliği'nin hazırlandığı endekse göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,19 oldu

’FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’ kamuoyu ile paylaşıldı. Endekste yer alan ve sektör temsilcilerinin beklentilerine göre hazırlanan Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi’nde, 2023 yıl sonu GSYH büyüme beklentisinin ortalama yüzde 3,97 olduğu görüldü. 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi ise ortalama yüzde 67,19 olduğu tespit edildi.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ’FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’nin tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. ’FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’nde, ekonomik gelişmelerin mevcut durumunu ortaya koyarken, finansal gidişata ilişkin sonuçlar yer alıyor.

Endekste yer alan ve sektör temsilcilerinin beklentilerine göre hazırlanan Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi’nde, enflasyon beklentileri cari ay sonu, cari yıl sonu ve gelecek yıl sonu verileri dikkat çekici sonuçlar verdi. 2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların aylık enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde yüzde 14’ünün 3,09’dan düşük, yüzde 58,1’inin 3,1 - 4,19 aralığında, yüzde 21,5’inin 4,2-5,3 aralığında, yüzde 3,2’sinin 5,31-6,4 aralığında, yüzde 3,2’sinin ise 6,41’den büyük olduğu gözlendi. Uç değerler dikkate alınmayarak yapılan hesaplamada Kasım ayı enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 3,97 olduğu tespit edildi.

Katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde, yüzde 1,1’inin 55,79’dan düşük, yüzde 5,4’ünün 55,8-60,59 aralığında, yüzde 30,1’inin 60,6-65,4 aralığında, yüzde 50,5’inin 65,41-70,2 aralığında, yüzde 13’ünün ise 70,21’den büyük olduğu gözlendi. Uç değerler dikkate alınmayarak yapılan hesaplamada 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67,19 olduğu tespit edildi. Katılımcıların gelecek yıl sonu enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde yüzde 12’sinin 38,89’dan düşük, yüzde 59,1’inin 39-47,99 aralığında, yüzde 21,5’inin 48-57 aralığında, yüzde 5,4’ünün 57,01-66 aralığında, yüzde 2,2’sinin ise 66,01’den büyük olduğu gözlendi. Yapılan hesaplamada 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 45,64 olduğu tespit edildi.

Araştırmada sektör yöneticilerinin cari yıl sonu ve gelecek yıl sonu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentileri soruldu. Katılımcıların cari yıl sonu GSYH büyüme beklentileri değerlendirildiğinde yüzde 6,9’unun 3,39’dan düşük, yüzde 15’inin 3,4-3,79 aralığında, yüzde 57,5’inin 3,8-4,2 aralığında, yüzde 15’inin 4,21-4,6 aralığında, yüzde 5,8’inin ise 4,61’den büyük olduğu gözlendi. Yapılan hesaplamada 2023 yıl sonu GSYH büyüme beklentisinin ortalama yüzde 3,97 olduğu tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, FKB Başkanı Ali Emre Ballı, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker açılış konuşması gerçekleştirdi.

"Bankacılık sektörünün Türk finans sektörü içerisindeki payı yüksek"

Etkinlikte bankacılık sektörü hakkında bilgiler veren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, "Finans sektöründen bahsedildiğinde akla ilk olarak bankacılık geliyor. Bankacılığın Türk finans sektörü içerisindeki yüksek payı ile ilişkili olan bu durum, finansal derinleşme ve banka dışı finans sektörünün hızlı gelişimi ile de önemli bir değişim kaydediyor. Derlenen bu verilere göre sektörün toplam işlem hacmi 441 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü ise 508 milyar TL’ye, özkaynak büyüklüğü 76 milyar TL’ye ve toplam hizmet verdiği müşteri adeti ise yaklaşık 6 milyon olarak gerçekleşmiş durumda. Söz konusu veriler sektörün geçen yıl ki verileri ile kıyaslandığında işlem bazında yaklaşık yüzde 88, aktif büyüklükle yüzde 68, özkaynaklarında ise yüzde 62’lik bir büyümenin gerçekleştiğini gösteriyor. Yakalanan bu ivme, sağlam adımlarla devam etmesi açısından bugün burada kamuoyu ile paylaşılan bu endeksin faydalı olacağını değerlendiriyorum" açıklamalarında bulundu.

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’nin sadece bir veri analizi olmadığının altını çizerek, "Türkiye’nin ekonomik durumuna ışık tutacak bir pusula görevi görecektir. İş dünyasına rehberlik edecek bu endeksin, aynı zamanda yatırımcıların doğru karar almalarına katkı sağlayacak bir araç olacaktır" dedi.

Endeks çalışması ile ilgili iş birliğinin önemine değinen Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, “Veri depolama ve raporlama hizmetlerimiz kapsamında Veri Analiz Platformu’nu 3 yıl önce hayata geçirdik. Bu platform ile finansal okuryazarlığı artırmak, Türkiye’nin finansal ekosistemini veri ile beslemek ve akademik iş birliklerini geliştirmek açısından oldukça önem arz ediyor. Çeşitli endeksleri yayınlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ekonomik görünümü araştırıldı

Endeksin sonuçlarına ilişkin bilgiler veren İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, “Endekste yer alan Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi’ne göre, uç değerler dikkate alınmayarak yapılan hesaplamada, Kasım ayı enflasyon beklentisi ortalama olarak yüzde 3,97 olduğu tespit edildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 67 olarak tespit edildi. Sektör temsilcileri, 2024 yıl sonunda enflasyonun yüzde 45 olacağını bekliyor. Kasım ayı sonunda kur beklentisinin ise ortalama 29,07 lira olduğu tespit edildi. Yıl sonunda ise sektör temsilcileri açısından dolar kurunun 30 lirayı aşması bekleniyor. 2024 sonu itibariyle dolar kuru 40 lira düzeyinde olması bekleniyor. Endekse göre yıl sonunda GSYH büyüme beklentisi ortalama yüzde 3,97 olduğu tespit edildi. 2024 yıl sonu itibariyle ise büyümenin 3,61 düzeyinde olacağını bekleniyor” ifadelerini kullandı.