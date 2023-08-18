Fındık işçilerinin çadırları ilaçlandı

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeye çalışmak için gelen mevsimlik fındık işçilerinin kaldığı çadırları ilaçladı.

Akyazı ilçesinde Türkiye’nin önemli tarım ürünleri arasında ilk sırada bulunan fındığın hasadına başlandı. Fındık hasat sezonunun başlaması ile birlikte her yıl olduğu gibi özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden fındık tarlalarında çalışmak için Akyazı’ya gelen mevsimlik işçiler bu sene de ilçeye geldiler. Mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanlar ve çadırlar muhtemel hastalıklara karşı Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanmaya da başlandı.

Yapılan çalışma ile ilgili Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçemize çalışmak için aileleri ile birlikte gelen mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklı bir ortamda konaklayabilmeleri ve muhtemel hastalıkların önüne geçilebilmesi adına ekiplerimiz çadırların ve konaklama alanlarının çevresinde ilaçlama çalışmalarına başlamıştır. Fındık sezonunun sonuna kadar ilçemizde misafir olacak olan mevsimlik işçilerin çadırlarının ilaçlama çalışmaları düzenli olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.