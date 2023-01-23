Fındıklığa gitti bir daha haber alınamadı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde her gün gittiği fındıklığına gitmek üzere yola koyulan 77 yaşındaki Salih Altun eve geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine çok sayıda ekip ve vatandaş yaşlı adamı arama çalışmalarını 60 saattir sürdürüyor.

Olay, 21 Ocak 2023 tarihinde Kandıra Ağaçağıl Dereli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce sabah saat 11.00 sıralarında 77 yaşındaki Salih Altun evden çıktı. Altun’un evden her gün gittiği fındıklığına gitmek için elinde baltasıyla yola koyulduğu öğrenildi. Cep telefonu kullanmayan ve okuma yazması olmayan Altun, her gün döndüğü saatte eve dönmeyince ailesi endişeye kapıldı. Altun’u merak eden ailesi ve köylüler akşam saatlerine kadar yaşlı adamı köy ve çevresinde aradı. Durumun haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri, jandarma arama kurtarma (JAK), jandarma komandoları, AFAD, AKUT ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Aramalara jandarma iz takip köpekleri de katıldı. Ekipler, termal dron ile havadan arama çalışmaları da başlattı. 60 saattir devam eden aramalarda herhangi bir iz bulunamadı.

Eşi ve çocuklarının meraklı bekleyişi devam ederken bugün aramalara GEAK, Beşir Derneği ve ANDA ekipleri de katıldı. Aramalar ağırlıklı olarak köy ve çevresinde devam ederken jandarma ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma yapıyor.