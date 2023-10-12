Fintech şirketi sosyal ve çevresel amaçlara olan bağlılığını güçlendiriyor

Deriv üyeleri, Malezya’daki bir fil barınağında bir araya gelerek ülkenin en genç fil amputesi için protez uzuv sponsoru olarak CSR’yi destekledi.

20 ofise yayılan küresel varlığıyla dünyada önde gelen çevrimiçi ticaret şirketi olan Deriv, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) taahhüdünü güçlendirdi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk taahhüdünü yerine getiren şirket, Malezya’nın en genç fil amputesi için protez uzuv sponsoru oldu. Deriv İnsan Kaynakları Direktörü Seema Hallon, "CSR’ye yaklaşımımız finansal katkıların ötesine geçiyor. Bu, bir kuruluş olarak kim olduğumuzun bir parçasıdır. Deriv Life’ı, değerlerimizle ve Deriv ailesinin her bir üyesinin kişisel inançlarıyla örtüşen amaçları savunmak için bir platform olarak görüyoruz. Bu kolektif eylemle, gerçek bir fark oluşturmakla ilgili."

Şirket, Malezyalı bir protez firmasıyla işbirliği yaparak, bir yaşında ön bacağını kaybeden 7 yaşındaki fil Ellie için son teknoloji ürünü bir yapay bacak tasarladı. Dayanıklı karbon fiberden hassasiyetle üretilen ve sağlam bir etilen vinil asetat (EVA) tabana sahip olan bu yenilikçi protez, Ellie’nin hatırı sayılır ağırlığını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda doğal yürüyüşünü de önemli ölçüde geliştiriyor. Tasarımcı Yarham Hadeng "Deriv’in sponsorluğu bu hayati iyileşmeyi mümkün kıldı ve Ellie’nin olağanüstü iyileşme yolculuğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Deriv CEO’su Jean-Yves Sireau, "Deriv’de CSR, sosyal sorumluluk ve küresel iyileştirmeye yönelik uzun vadeli bir taahhüdü temsil etmektedir. Amacımız, ortak amacımızın rehberliğinde ilerlerken sürdürülebilir değişimi sağlamaktır" ifadelerini kullandı.