Fiorentina, Stefano Pioli ile yollarını ayırdı

İtalya Serie A'da Fiorentina, bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı.

Fiorentina, Stefano Pioli ile yollarını ayırdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İtalya Serie A’da Fiorentina, bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı.

İtalyan ekibi Fiorentina’da ikinci Stefano Pioli dönemi sona erdi. Sezon öncesi takıma gelen Pioli, ligde istediği sonuçları alamazken, UEFA Konferans Ligi elemelerini geçerek lig aşamasına kaldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Pioli yönetiminde Fiorentina Serie A’da 10 maçta 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken, galibiyetle tanışamadı ve 4 puanla son sırada yer alıyor.