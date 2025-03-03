Firari hükümlü pencereden atlayarak kaçmak isterken yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonda pencereden atlayarak kaçmak isterken yakalandı.

Firari hükümlü pencereden atlayarak kaçmak isterken yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonda pencereden atlayarak kaçmak isterken yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan F.C.’nin yerini tespit etti. Akhisar Mahallesi’ndeki adrese baskın yapan polis ekiplerini gören firari hükümlü, pencereden atlayarak kaçmak isterken yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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