Firari müteahhidi yakalayan depremzede: 'Ailemden 9 kişinin ölümüne sebep oldu'

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan Emlakbank konutlarının firari müteahhidi Mehmet Özat, Ankara’da kendisini tanıyan depremzede sayesinde yakalandı. Depremzede, ailesinden 9 kişiyi kaybettiğini belirterek, Özat’ın gereken cezaya çarptırılmasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan Emlakbank konutlarında 370 kişi hayatını kaybetmiş ve binanın müteahhidi Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Yıkılan binada ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı, Çankaya’daki bir AVM’de müteahhit Özat ile karşılaştı. O anları cep telefonu ile kayda alan Boyacı, çevredekilerden yardım isteyerek, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özat’ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari müteahhit, Ankara Adliyesi’ne getirildi.

“Yakından sesini duymak ve yüzünü görüp emin olabilmek için saati sordum”

Yaşadığı o anları anlatan Sinem Boyacı, Özat ile arbede yaşadığını belirterek, “Antakya’da depremden sonra Ankara’ya taşındım. Bir AVM organizasyonundaydım. Karşıma kaçak müteahhit çıktı. Kendisini fark ettim, yanına gittim. Yakından sesini duymak ve yüzünü görüp emin olabilmek için saati sordum. Önce inkar etti. Kimliğini görmek istedim. Nedenini sorup heyecandan titreyince o olduğunu anladım. Daha sonra kendisi de itiraf etti. Polisi çağıracağımı söyledim. Kaçmaya çalıştı, tuttum. Bir süre bekledik, polise teslim ettik” ifadelerini kullandı.

“Ailemden 9 kişinin ölümüne sebep oldu”

Tüm çabasının kaybettiği yakınları için olduğunu söyleyen Boyacı, “Kendi ailemden 9 kişi, birçok yakın arkadaşım ve yüzlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Adalete güveniyorum ve elimden geleni de yapacağım. Yakaladığımda ’Olanlardan haberim yok’ dedi. 9 aydır gündemde olmasına rağmen kendisinin haberi yokmuş, masummuş. O zaman adalete gereken bilgilerini verip teslim olsun. İnanılmaz heyecan duydum ilk başta. Ölenlerimizin huzur bulacağını düşünüyorum. Çabam onlar için. Gereken cezayı çekmesini ve yaptıklarının bedelini ödemesini istiyorum” dedi.