Fırat Arslan, Almanya'da ringe çıkacak

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Almanya’nın Kara Ormanlar bölgesinde yer alan Villingen Schwenningen kentinde ringe çıkacak.

Türk profesyonel boksunda rekor ve serüvenlerle dolu bir geçmişe sahip olan Fırat Arslan, 27 Mayıs Cumartesi gecesi, Almanya’nın Villingen Schwenningen kentinde, Fide Sports tarafından organize edilen galada dövüşecek. Aslan’ın rakibi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Kahramanmaraş’taki deprem nedeniyle dünya şampiyonluk maçını iptal eden Fırat Arslan, "Normalde 20 Mayıs gecesi Göppingen’de jübile maçımı yaparak eldivenlerimi dolabıma asacaktım, fakat ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük depremin ardından eşim Dilek Arslan ve ekibimle istişare yaparak maçımızı iptal etme kararı aldık. Hem kendimiz, hem ülkemiz böylesine tarifi imkansız acılar içindeyken biz böyle bir dev organizasyonla ilgilenemezdik" şeklinde konuştu.

Serrano: "Hedefimiz bir kez daha Dünya şampiyonu olmak"

Sporcunun menajeri Deniz Gemici Serrano, en son maçlarını beş ay önce yapmış olmalarına rağmen, boks tarihinin ilk profesyonel boks federasyonu olan ve efsane isimlerden Muhammed Ali, Mike Tyson ve Tyson Fury gibi devlerin kemerlerini kazandığı WBA Dünya Boks Birliği’nin dünya sıralamasında ilk beşte yer aldıklarını vurgulayarak, "Bu pozisyon ile dünya şampiyonluk maçı yapma hakkımız var. Dev maç öncesi sporcumuzun hem formda kalması ve hem de bir deneme yapıp, kendisini tartması maksadıyla bu karşılaşmayı gerekli gördük" dedi.

Dilek Arslan: "Galada çok sayıda star ismin yer alması için mesai harcıyoruz"

Fırat Arslan’ın eşi ve aynı zamanda organizatörlüğünü de yapan Dilek Arslan, dev galayı 21 Ekim gecesi Almanya’da gerçekleştirebilmek için planlamaları yaptıklarını vurgulayarak, "Boks severlere dünya standartlarında üst düzey bir spor müsabakası izletebilmek için titizlikle çalışmalarımız devam ediyor. Galada eşimin yanı sıra, çok sayıda star ismin de yer alması için yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vedat Alyaz: "Böylesi üstün başarı dolu ring yaşamını zirvede tamamlamayı planlıyoruz"

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, tekrar bir dünya şampiyonluğu ile boks serüvenlerine son noktayı koymak istediklerini vurgulayarak, "Fırat Arslan’ın boks yaşantısı dünya listelerinin zirvesinde geçmiştir. Dünyanın bir numaralı federasyonlarından WBA’da defalarca dünya şampiyonluklarının yanı sıra (WBC, WBA, IBF ve WBO)’da çok kez Avrupa ve Kıtalar Arası şampiyonluklarını kazanmıştır. Böylesi üstün başarılarla dolu bir ring yaşamını yine zirvede tamamlamayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.