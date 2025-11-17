Fırat EDAŞ, zorlu kış şartlarına karşı sahada önlemlerini aldı

Fırat EDAŞ, zorlu mevsim koşullarına karşı saha ekipleri ve operasyon ağıyla Doğu Anadolu’da kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), zorlu kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Bölgenin sert iklim koşullarına rağmen enerji arzında kesinti yaşanmaması için sahadaki tüm ekip ve ekipman gücüyle koordineli biçimde çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre; bölge genelinde 589 arıza, onarım ve bakım çalışanı, 200 araç, 2 mobil trafo ve 100 mobil jeneratör ile 7/24 görev başında olan şirket, geniş operasyon ağı sayesinde enerji sürekliliğini güvence altına alıyor.

Fırat EDAŞ yetkilileri, hava koşullarının en zorlu olduğu dönemlerde dahi abonelere güvenli ve sürdürülebilir enerji ulaştırmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Fırat EDAŞ olarak önceliğimiz, mevsim koşulları ne olursa olsun enerjinin sürekliliğini sağlamak. Bölgemiz coğrafi yapısı ve iklim koşulları açısından zorlu bir bölge olsa da saha ekiplerimizin özverili çalışmaları ve güçlü operasyon altyapımız sayesinde vatandaşlarımızın yaşam konforunu kesintisiz enerjiyle desteklemeye devam ediyoruz. Kış aylarına yönelik tüm hazırlıklarımızı tamamladık; olası riskleri önceden tespit ederek gerekli bakım ve güçlendirme çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştirdik. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi bu kış da bölge halkına güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir enerji sunmak" ifadelerine yer verildi.