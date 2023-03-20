TFF 2. Lig’de lider Kocaelispor’un lig sonuncusuyla 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaelispor taraftarlarının istifa seslerine de yanıt veren Teknik Direktör Fırat Gül, "İstifa etmiyorum, şampiyon olacağım” dedi.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta lider Kocaelispor’un 1-1’lik skorla lig sonuncusu Pazarspor’a puan kaptırdığı karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, “Maçın çok fazla değerlendirmesini yapmaya gerek yok. 33 şut çektiğimiz maçta bir gol atabildik. Pozisyona girdik, gol bulmak için her şeyi yaptık. Bugün takıldığımız nokta girdiğimiz gol pozisyonlarını olumlu sonuçlandıramamak. En kısa zamanda toparlanacağız. Sonuç itibarıyla bu maç bitmiştir. Kalan maçlarda alabildiğimiz kadar yüksek puan alıp şampiyonluğa gideceğiz. Maça gayet ciddi başladık. Kocaelispor hala lider. Zirvede puan farkını açtığımız zamanlarda oldu. Bunu mücadele ederek elde ettik, kimse bize vermedi. Aynısını yine yapabilecek gücümüz var. Tek bir gerçek var; şampiyonluktur. Bu yolda avantajımızı sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Tribünlerden yükselen ‘istifa’ talebiyle ilgili olarakta konuşan Gül, "Arkamdaki grup yine öyle bir şeyde bulundu. Haklarıdır takımlarını galip görmek, şampiyon görmek istiyor. Ben şampiyon olacağım” dedi.

Nazım Gülay: “Matematiksel olarak düşmedikten sonra hedefimiz ligde kalmak”

Pazarspor Teknik Direktörü Nazım Gülay ise, “Karadeniz hava şartları sıkıntılıdır. Gecikme bizden kaynaklı değildi. Tüm seferler iptal oldu. O nedenle gecikme oldu. Rize’den de uçamadık, Trabzon’dan da uçamadık. Pazarspor olarak geniş bir kadromuz yok. Oyuncu grubumuz genç. Çıkış yapacak grubumuz var. Ekonomi k durumumuz bizi buna itiyor. ‘Kendiniz için sahaya çıkın’ diyor, oyuna her şeylerini vermelerini istiyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Kadrom geniş de olsaydı genç oyunculara yönelirdim. Ülkedeki ekonomik yapı alt yapıya yönelmeye itiyor. Bugün lider, yarın başkası bizim için fark etmiyor. Kocaelispor büyük bir camia. Her bölgesi özel oyuncularla dolu. Büyük bir camiadan puan almak bizim için önemliydi. Üç puan olmadı, bir puan aldık ama bizim için önemliydi. Matematiksel olarak düşmedikten sonra hedefimiz ligde kalmak. Buradan aldığımız puan bizim için altın değerinde” diye konuştu.