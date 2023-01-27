Fırat Yılmaz Çakıroğlu davasında müebbet hapis cezası aldı, adliyeden kaçarken böyle yakalandı

Ege Üniversitesinde 2015 yılında çıkan kavgada Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesine iştirak ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cihat Babatonguz’a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 15 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Babatonguz kararın açıklanmasının ardından adliyeden firar girişiminde bulundu. Babatonguz polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı ve kelepçelenerek emniyete götürüldü.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Cihat Babatonguz, SEGBİS aracılığıyla Balıkesir Ayvalık Adliyesi’nden katıldı. Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erdem, babası Fuat Mahir Çakıroğlu ve İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak gizli tanık "Bulutoğlu"na ulaşılamadığı için dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti.

Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erdem de her şeyin delilerle ortada olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Baba Fuat Mahir Çakıroğlu ise Türkiye Cumhuriyeti devletine ve adaletine güvendiğini dile getirerek sanığına gerekli cezanın verilmesini istedi.

Tutuksuz sanık Babatonguz, görgü tanıklarının kendisi olay yerinde görmediğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Babatonguz "Kafenin içinde onlarca kişi vardı. Sadece ben yargılanıyorum. Ben Fırat’ı tanımıyorum, Nurullah’ı orada görüyordum. Ben kimseyi öldürmedim. Ayvalık’ta yaşıyorum. Yunanistan’ın Midilli Adası 1 saat. İstesem kaçarım ama gitmiyorum." dedi.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti oy birliğiyle, Babatonguz’a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Sanığa "terör örgütü adına faaliyetlerinden" dolayı da takdiren 15 yıl hapis cezası verildi. Sanığa indirim uygulanmadı ve tutuklanmasına karar verildi.

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya Ayvalık’tan katılan sanık Cihat Babatonguz, kararın açıklanmasının ardından Ayvalık Adliyesi’nden kaçmaya çalıştı. Ancak polis Babatonguz’u, Ali Çetinkaya Mahallesi Ayvalık İmam Hatip Ortaokulu sokağında gerçekleştirdiği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Babatonguz, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.