Fırıncılara hijyen eğitim

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından fırıncılara yönelik hijyen eğitim programı düzenlendi. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, "Kent insanları evlerinde uyurlarken sizler erken saatlerde kalkıp o insanlar ekmek yesin diye fırının başına geçiyorsunuz. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Fırıncılar Odası ile birlikte fırıncılara yönelik hijyen konulu eğitim programı düzenledi. Eğitim programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra esnaf odaları başkanı Kadir Durmuş, fırıncılar odası başkanı Ali Sarı ve İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncılar katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gıda güvenliği konusu yüzyılın meselesi haline geldi. Pandemi süreci ile başlayan ve Ukrayna-Rusya Savaşıyla giderek zorlaşan hayat şartları, başta enerji olmak üzere maliyetlerdeki artış dünyayı zor bir dönemin içinden geçiriyor. Böyle bir dönemde eğitim çalışmalarına zaman ayırmak, gıda güvenliği açısından böyle bir eğitim düzenlemek gerçekten takdire şayan. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Böyle bir eğitim programı yapmak özveri gerektirir. Katıldığınız için de sizi özellikle tebrik ediyorum. Kent insanları evlerinde uyurlarken sizler erken saatlerde kalkıp o insanlar ekmek yesin diye fırının başına geçiyorsunuz. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Tek tek herkes işini en iyi şekilde yaptığında bu şehirde yaşamak da çok keyifli olacak. Ben işini en iyi şekilde yapanlara teşekkür etmeyi borç bilmişimdir. Sizlere de şimdiye kadar yaptığınız hayırlı güzel işler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehre değer kattığınız için minnettarız. Aldığınız eğitim sonrası sınavda olacaksınız ve sonrasında sertifikanızı alacaksınız. Şehrimiz adına hayırlı olsun. Şehre hizmet etmek boynumuzun borcu. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Çünkü bize bir emanet teslim ettiniz. Biz de şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu şehrin insanı en iyisine layık ve en güzelini hak ediyor. Türkiye’ye örnek olan uygulamaları da ülkemize sunuyoruz. Şehrimize değer katmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Eğitim programının sonunda Başkan Büyükakın, fırıncılarla birlikte fırıncı önlüğü giydi.