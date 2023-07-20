Firmaların problemleri BŞEÜ'de çözülüyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 2018 yılında faaliyetlerine başlayan Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO) hem akademik personel hem de sanayi-üniversite iş birlikleri çerçevesinde üniversitenin diğer paydaşlarına kalıcı ve akılcı çözümler ürettiğini söyledi.

Rektör Beydemir, kentteki sanayi kuruluşlarına Ar-Ge desteği, patent desteği, inovasyon çalışmaları gibi çok sayıda faaliyeti eşzamanlı olarak yürütüldüğünü söyledi. TTO’da üniversite-sanayi iş birliğini ve firmaların üniversite ile olan etkileşimden fayda görmelerini sağlamak için firma ziyaretleri gerçekleştirildiğini anlatan Beydemir, sözlerine şöyle devam etti;

"Bu ziyaretler çerçevesinde firmaların süreç ve ürün açısından ihtiyaç analizleri yapılarak firmalar konuyla ilgili öğretim üyelerimize yönlendirilmektedir. Alınan geri dönüşler sonucunda akademisyen-firma eşleştirmeleri yapılarak firmaların problemlerine üniversitemizde çözüm bulunmaktadır. Çözüm süreçlerinin devamında ise bu çalışmalar Ar-Ge projelerine dönüşmektedir. TTO’da yürüttüğü Ar-Ge proje sayısı önceki yıllara göre büyük bir oranda artarak 14’e çıkmış bulunmaktadır.TTO’da Ar-Ge projelerine ek olarak sanayi firmalarına patent araştırma raporu, patent ihlal analizi ve patent eğitimleri de düzenlemektedir. Bunun yanı sıra teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirilmesine imkan sağlayarak girişimci adaylarına danışmanlık desteği Koordinatörlüğümüz tarafından verilmektedir. Akademisyenler, öğrenciler ve sanayi firmalarına yönelik fikri haklar, girişimcilik gibi teknoloji transfer ekosistemini besleyen konular ile ilgili etkinlikler düzenleyen Koordinatörlüğümüzün gelecek planları arasında BEBKA tarafından fonlanan SEED-UP projesi ile ilimizdeki teknoloji tabanlı iş fikrine sahip olan kişilere eğitim ve mentörlük hizmeti verilmesi bulunmaktadır."

“Firmalarımıza katma değer oluşturmak adına büyük bir çaba sarf ediyoruz”

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, açıklamasının devamında, "Koordinatörlüğümüzün son 3 yılda ciddi bir ivme yakaladığını belirterek, “TTO’da pandemi dönemine denk gelmesine rağmen 2020-2022 yılları arasında toplam 56 firma görüşmesi gerçekleştirmiştir. İlimizdeki ve bölgemizdeki sanayi kuruluşlarına Ar-Ge ve patent desteği sağlamak, firmalarımıza katma değer oluşturmak adına büyük bir çaba sarf eden Koordinatörlüğümüz 2020 yılı öncesi 6 olan firma etkinlik sayısını da 34’e çıkarmış durumdadır" dedi.

"Üniversitemizin patent portföyü gerçek dünya sorunlarına pratik çözümler sunan projeleri yansıtmaktadır"

TTO tarafından ilk olarak 2019 yılında yapılan patent başvurusunun son yıllarda arttığının altını çizen TTO Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar, “Patent portföyümüz, çeşitli sektörlerde uygulama potansiyeli olan bir dizi yenilikçi fikir ve teknolojiyi içermektedir. Bu portföyde yer alan patentler, tıp, mühendislik, biyoteknoloji, bilgi teknolojileri gibi daha birçok alanda önemli ilerlemeleri temsil etmektedir. Üniversitemizin patent portföyü, akademik mükemmeliyetin yanı sıra gerçek dünya sorunlarına pratik çözümler sunan projeleri yansıtmaktadır. Özellikle tıp ve diş hekimliği fakültelerimizin açılmış olmasıyla birlikte koordinatörlüğümüzün çalışma alanı genişleyerek, bu alanda da patent başvuru talepleri gelmeye başladı. Bunun sonucu olarak Üniversitemizin başvuru sahibi olduğu patent başvuru sayıları artarak 2023 yılı temmuz ayı itibariyle 18’e ulaştı"ifadelerini kullandı.