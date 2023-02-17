Fırsatçılık yapan ev sahiplerine tepkiler artıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen 10 il arasında bulunan Diyarbakır’da ev sahiplerinin fırsatçılık yaparak kiraları fahiş fiyatlara yükseltmesine her kesimden tepkiler artarak devam ediyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, böylesi bir afette fırsatçılık yapanlara gerekli cezaların verilmesini istediklerini söyledi.

Ev kiralarını ve daire fiyatlarını arttıranlara yönelik bir çalışma yapılması gerektiğini belirten Mehmet Bozkuş, bu çalışmaya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Başkan Bozkuş, "Hepimizin malumu olduğu üzere asrın felaketi diye tabir edeceğimiz bir deprem felaketi yaşadık. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu tür felaketlerin olduğu zamanlarda ülke olarak tek vücut halinde elimizi taşın altına koyup, elimizden geleni ziyadesiyle yapıyoruz ve yapmaya da çalışacağız. Çünkü biz dar ve zor zamanda birliğin ve beraberliğin ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda duyduğumuz ve bizi üzen bir hususu buradan belirtmek isterim. Diyarbakır ve depremin yaşandığı bölgelerde, fahiş kira artışlarının olduğunu işitmekteyiz. Bu durum bizi derinden üzmüştür. Kesinlikle bu fırsatçılara prim verilmemesi ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiği hususunda bizler aldığımız kararı, kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Üyemiz olan emlakçı ve gayrimenkul firmalarımız hiç bir şekilde, daire fiyatlarını arttıran ev sahiplerinin kiralama işlemlerine kesinlikle ve kesinlikle aracılık etmeyecektir" dedi.